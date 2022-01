Mardi de l’INA : Séance surprise ! Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Mardi de l’INA : Séance surprise ! Médiathèque José Cabanis, 19 janvier 2021, Toulouse. Mardi de l’INA : Séance surprise !

Médiathèque José Cabanis, le mardi 19 janvier 2021 à 18:00

Venez découvrir une projection d'archives soigneusement sélectionnées par les documentalistes de l'INA sur un thème choisi ! Durée : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-19T18:00:00 2021-01-19T20:00:00

