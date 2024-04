Mardi de l’INA : Regards croisés sur la Méditerranée Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 4 juin 2024.

Mardi de l’INA : Regards croisés sur la Méditerranée Une édition haute en couleurs, en images, qui nous emmènera sur les rives de la Méditerranée Mardi 4 juin, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Une édition haute en couleurs, en images, qui nous emmènera sur les rives de la Méditerranée. Gardez à l’œil la programmation de Rio Loco, car ce sont des artistes prestigieux de cette édition qui viendront partager leur histoire et leurs sources d’inspiration en plongeant délicatement dans les archives de la télévision française, pour vous proposer pépite(s) et merveille(s). Un moment de partage et de convivialité.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Projection Tout public