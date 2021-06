Mardi de l’INA: L’Afrique se conjugue au féminin Médiathèque José Cabanis, 15 juin 2021-15 juin 2021, Toulouse.

Pour la 1ère fois [**Rio Loco**](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/rio-loco) se consacre à un continent : l’Afrique. Organisé du 13 au 20 juin, cette 26ème édition représentera ainsi toute une scène africaine contemporaine, entre talents émergents et pointures internationales. Labellisée [“**Saison Africa 2020**”](https://www.saisonafrica2020.com/fr) par l’Institut Français, la programmation réunira une grande diversité de pays, d’esthétiques et d’artistes autour d’une volonté commune : que perdurent l’échange, la création et l’ouverture au monde. Au programme de ces 8 jours de festival : concerts, spectacles jeune public, forum, expositions, soundsystem… Comme chaque année, l’INA s’associe au festival et vous fera découvrir, au travers de ses archives, des figures emblématiques de la culture et du développement de l’Afrique d’aujourd’hui. **Mardi de l’INA** —————— _18h Grand auditorium de la Médiathèque José Cabanis_ ### _**L’Afrique se conjugue au féminin**_ Carte Blanche est donnée à Soro Solo pour puiser dans les archives télévisuelles et radiophoniques de l’INA et raconter les femmes qui agissent en Afrique. La soirée sera déclinée en 3 chapitres, avec le regard engagé de Soro Solo sur les questions liées aux initiatives de femmes dans le domaine de l’écologie, de la création artistique et du secteur économique et social. Cette programmation fait écho au Forum « Hier, aujourd’hui, demain : la Femme » proposé dans le cadre du festival Rio Loco. En présence de Soro Solo, producteur radio et membre du Comité consultatif de la saison Africa 2020.

