MARDI DE L’INA: LA RÉSISTANCE DU PEUPLE CHILIEN Toulouse, 23 mars 2021-23 mars 2021, Toulouse.

Toulouse, le mardi 23 mars à 15:00

**L’INA** s’associe au **Festival Cinélatino** pour vous proposer de découvrir le film « **On s’aimait tant à Santiago** » au cours d’une **séance en accès libre** des [Mardis de l’INA](https://www.cinelatino.fr/date/la-resistance-du-peuple-chilien-dans-le-cadre-des-mardis-de-lina-film) en ligne le **23 mars à 15h00** :

### [ON S’AIMAIT TANT À SANTIAGO](https://online.cinelatino.fr/page/la-resistance-du-peuple-chilien-mardis-de-l-ina/)

Frédéric Laffont, Pierre Barouh. Documentaire, 1988

Durée de la séance : 1h30

En 1988, pour la première fois depuis le coup d’État, l’acteur et dramaturge Oscar Castro rentre au Chili, accompagné de ses deux compères Frédéric Laffont et Pierre Barouh, qui filment. Il retrouve son pays, ses amis, il cherche les disparus. Des histoires de répression et de résistance. En 1989, il était venu à Toulouse avec son ami Pierre Barouh présenter On s’aimait tant à Santiago pour les premières rencontres Cinéma d’Amérique latine. Sa présence au 33ème festival témoigne de la permanence des engagements politiques.

### [CINÉLATINO SE DÉDOUBLE POUR FAIRE VIVRE LES CINÉMAS D’AMÉRIQUE LATINE](https://www.cinelatino.fr/)

Venez découvrir les films latino-américains que le Festival Cinélatino a sélectionnés pour vous à l’occasion de sa 33ème édition.

Face à la situation inédite que nous traversons, le festival se déroulera d’abord en ligne du 19 au 28 mars : Plus de 100 films en compétition seront proposés au public et aux professionnel·les.

Et comme un festival est aussi une fête, un grand week-end de concerts et de projections sera organisé du 9 au 13 juin pour montrer les hommages à la documentariste brésilienne Maria Augusta Ramos et au grand acteur chilien Alfredo Castro, mais aussi reprendre les films primés.

Séance en accès libre

Projection en ligne du film « On s’aimait tant à Santiago »

