Mardi de l’égalité : Le patriarcat des objets Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, mardi 12 mars 2024.

Mardi de l’égalité : Le patriarcat des objets Dans cette conférence, Rebekka Endler nous invite à repenser I’histoire de toutes ces choses qui rendent au quotidien le monde inadapté aux personnes qui ne sont pas cis masculines. Mardi 12 mars, 18h00 Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Gratuit, sur réservation

LE PATRIARCAT DES OBJETS. CONFÉRENCE DE REBEKKA ENDLER

Dans le cadre du cycle des Mardis de l’égalité. En lien avec le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.

Dans notre monde, I’homme est la mesure de toute chose. Littéralement. Malheureusement, cela entraîne des désagréments pour au moins la moitié de l’humanité.

Qui d’un homme ou d’une femme aura le plus de chance de survivre à un accident de voiture ? Qui aura accès à des médicaments adaptés à son organisme et à sa morphologie ? Pourquoi considère-t- on certains sports comme masculins ? Pour qui une ville est-elle construite ? Pourquoi les femmes ont-elles plus souvent froid dans les bureaux ? Pourquoi les vêtements féminins sont-ils avant tout beaux et ceux des hommes pratiques ? En quoi les uniformes des policiers, des pompiers, le matériel agricole, les sièges des pilotes d’avion rendent-ils ces professions plus difficiles d’accès aux femmes ?

Rebekka Endler, dans cet essai lumineux et percutant, nous invite à repenser I’histoire de toutes ces choses qui rendent au quotidien le monde inadapté aux femmes et à toutes les personnes qui ne sont pas cis masculines. Parce que pour avancer vers l’égalité, il faut aussi savoir prendre en compte nos différences, loin des stéréotypes.

Vente de livres :

Notre librairie partenaire Comment dire sera présente lors de cet événement.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l'entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l'année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

Rebekka Endler © Frederike Wetzels