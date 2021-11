Rennes Le Tambour - Université Rennes 2 Ille-et-Vilaine, Rennes Mardi de l’égalité – La laïcité, quelle définition et quels enjeux aujourd’hui ? Le Tambour – Université Rennes 2 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Tambour – Université Rennes 2, le mardi 1 février 2022 à 17:30

La laïcité, qu’est-ce que c’est ? Comment s’applique-t-elle ? Est-elle spécifiquement française ? Est-elle bien comprise ? Alors que la laïcité ne cesse d’être au cœur de vives polémiques, très souvent politisées, Nicolas Cadène, ancien rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre, cofondateur de la Vigie de la laïcité et auteur de formations et d’ouvrages sur la laïcité, interviendra pour répondre à ces questions et bien d’autres, dans le but de nous éclairer sur ce principe de la République et sur ses enjeux pas toujours correctement appréhendés. Cette séance des Mardis de l’égalité est proposée en partenariat avec l’INA.

Conférence de Nicolas Cadène, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

2022-02-01T17:30:00 2022-02-01T19:00:00

