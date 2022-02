Mardi de l’égalité – Fantasmes de virilité et masculinité hégémonique Le Tambour – Université Rennes 2, 5 avril 2022, Rennes.

Mardi de l’égalité – Fantasmes de virilité et masculinité hégémonique

Le Tambour – Université Rennes 2, le mardi 5 avril à 17:30

Qu’est-ce qu’être un homme, un « vrai » ? Être actif, puissant et pénétrant ? Se contrôler et se montrer invulnérable ? Se prétendre adulte et responsable ? À partir d’entretiens approfondis avec des hommes, Florian Vörös explore les imaginaires sexuels masculins à l’aune d’une pratique très courante, mais peu étudiée par les sciences sociales : le visionnage de pornographie. En mêlant conversations entre hommes sur le plaisir sexuel et réflexion d’inspiration féministe sur les normes, les hiérarchies et les violences de genre, il décrit avec minutie la fabrique sexuelle de la masculinité blanche. La comparaison des cultures sexuelles gay et hétéro permet d’aborder un large éventail d’images, de discours, de pratiques et de sociabilités qui alimentent le désir, pour interroger les différentes formes de reproduction et de contestation de la masculinité hégémonique. Florian Vörös est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Lille. Il est l’auteur de Cultures pornographiques. Anthologie des Porn Studies (Éditions Amsterdam, 2015) et Désirer comme un homme. Enquête sur les fantasmes et les masculinités (La Découverte, 2020). La conférence sera traduite en directe en Langue des signes française. — Les Mardis de l’égalité sont un cycle de conférences de sensibilisation sur les questions d’égalité organisé par l’Université Rennes 2. Une fois par mois, ces conférences font intervenir des expert·e·s sur ces questions. La conférence est filmée et disponible en replay sur l’Aire d’U.

Gratuit

Conférence de Florian Vörös, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Lille.

Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T17:30:00 2022-04-05T19:30:00