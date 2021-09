Mardi de l’égalité “Egalité au travail” Le Tambour Université Rennes 2, 19 octobre 2021, Rennes.

Mardi de l’égalité “Egalité au travail”

Le Tambour Université Rennes 2, le mardi 19 octobre à 17:30

Traduite en LSF Depuis leurs spécialités respectives, trois expertes croiseront leurs approches sur les inégalités de genre au travail. Comment rompre avec les mécanismes d’invisibilisation et de discrimination que les femmes rencontrent encore trop souvent dans le monde professionnel ? Comment atteindre une pleine égalité femme/homme au sein du monde du travail ? Olivia Gay est photographe. Sa pratique mêle regard artistique et approche anthropologique et vient mettre en lumière prostituées, caissières et ouvrières, autant de femmes dont le travail est ignoré, minorisé et invisibilisé. Stéphanie Le Cam est maîtresse de conférences en droit privé et directrice de l’Institut des sciences sociales du travail de l’Ouest. Sophie Pochic est sociologue du travail et du genre, directrice de recherche au CNRS. Elle a co-écrit avec Soline Blanchard « Quantifier l’égalité au travail – Outils politiques et enjeux scientifiques » (2021, PUR). Ses recherches portent sur les mécanismes de production du « plafond de verre » et sur les discriminations au travail.

gratuit sur inscription www.billetweb. fr/mardi-egalite-travail

Plafond de verre et travail invisible : luttes multiples pour l’égalité femme/homme au travail

