Mardi de l'égalité : Comment dire l'émancipation ? Les pratiques féministes du langage Le Tambour Université Rennes 2, 18 janvier 2022, Rennes.

Le Tambour Université Rennes 2, le mardi 18 janvier 2022 à 17:30

Conférence de Julie Abbou, post-doctorante en sciences du **langage (Université Paris Diderot-Paris 7).** Le lieu du politique, au sens de la négociation des valeurs au nom desquelles faire société, est avant tout tissé de langage. Cela signifie bien sûr que les discours sont la matière première qui nous permet de donner du sens au monde. Mais cela signifie également que la langue, les structures linguistiques elle-mêmes, sont aussi un lieu où se façonne le monde. Prendre la parole, c’est dire les rapports sociaux, ce qu’ils sont ou ce qu’on voudrait qu’ils soient, avec les catégories – linguistiques et sociales – que nous avons sous la main. Parmi ces rapports sociaux, on se focalisera sur la question du genre et des sexualités pour discuter de la façon dont la langue et le discours constituent les rapports sociaux de sexe. On s’intéressera également aux remises en question par le langage de ces rapports sociaux, lorsque la langue devient lieu de lutte et d’émancipation. Il ne s’agira pas tant de donner une boite à outils que de comprendre, à travers différents exemples, de quelle façon les questions de genre et les questions de langage sont reliées, et quelles possibilités cela ouvre. Quels sont les enjeux de l’intervention féministe sur le langage ? Qui est le sujet parlant par défaut ? Quelle est l’histoire des interventions féministes sur le langage ? Comment circulent-elles d’une forme à l’autre, d’un espace géographique ou national à l’autre, d’une langue à l’autre ? Peut-on parler au-delà des rapports de domination ? La langue nous impose-t-elle des limites ? Peut-on s’émanciper des catégories de genre et de leur hiérarchie ? Un aperçu historique des polémiques récurrentes autour de ces interventions permettra enfin de comprendre les enjeux idéologiques des changements linguistiques, en particulier la façon dont le nationalisme s’invite dans le débat sur l’écriture inclusive, pour montrer que l’ordre social et l’ordre linguistique s’adossent l’un à l’autre.

gratuit sur inscription

Le Tambour Université Rennes 2 Place du recteur Henri le Moal 35000 Rennes



