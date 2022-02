MARDI DE LA SCIENCE / Le peuplier noir, l’érable negundo et le castor d’Europe sur les îles de Mareau-aux-Prés Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), le mardi 1 mars à 20:00

Une famille de Castor d’Europe, Castor fiber L., est présente sur le site des îles de Mareau-aux-Prés (45) depuis le début des années 80. L’îlot central constituait sa principale zone de nourrissage, constitué de jeunes pousses de peuplier noir et saules particulièrement appétants. Or, cet ilôt a été totalement dévégétalisé en septembre 2012 suite à des travaux d’entretien effectués par l’État dans le cadre de la prévention des risques de crues. Cette conférence de _**Marc Villar, directeur de recherche à INRAE Val de Loire,**_ présente les résultats de l’étude de leur nouveau comportement ; la famille de castor a clairement modifié ses déplacements. Les individus ont reporté leur alimentation sur les arbres (impliquant annélation et abattage) des autres ilots, non impactés par les travaux. Les ressources génétiques de l’espèce patrimoniale, le peuplier noir, ont été affectées, ce qui a favorisé indirectement le développement d’une espèce arborescente invasive, l’érable negundo.

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans Loiret

