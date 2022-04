MARDI CINÉMA – ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio Hérault Mauguio EUR 4 Un film de François Desagnat Avec Jean-paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bédia, Yolande Moreau et Julie Gayet Résumé : Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la menance d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l’ennemi public numéro 1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif est partagé entre remords et questions existentielles, trouve un point de chute inattendu, quelquepart en Lozère… Théâtre Bassaget

Un film de François Desagnat Avec Jean-paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bédia, Yolande Moreau et Julie Gayet Résumé : Fabrice, acteur de comédie, réalise qu'il n'a pas sa carte de fidélité alors qu'il fait ses courses. Malgré la menance d'un vigile, il parvient à s'enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l'ennemi public numéro 1. Alors que les médias s'emparent de l'affaire et que le pays est en émoi, le fugitif est partagé entre remords et questions existentielles, trouve un point de chute inattendu, quelquepart en Lozère… Théâtre Bassaget

4€ – pas de réservation, billetterie sur place par Cinéplan

Durée : 1h23 Renseignements : Service Culture, Traditions et Patrimoine au 04 67 29 65 35 Découvrez la nouvelle comédie Française inspirée de la bande dessinée à succès de Fabcaro.

Durée : 1h23 Renseignements : Service Culture, Traditions et Patrimoine au 04 67 29 65 35 Mauguio

