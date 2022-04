MARDI CINÉMA – NOTRE-DAME BRÛLE, 10 mai 2022, .

MARDI CINÉMA – NOTRE-DAME BRÛLE

2022-05-10 – 2022-05-10

EUR 4 Une reconstitution heure par heure de l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Salle Rosa Parks à Carnon

4€ – pas de réservation, billetterie sur place par Cinéplan

Durée : 1h50

Renseignements :

Service Culture, Traditions et Patrimoine au 04 67 29 65 35

Ne manquez pas le long métrage de Jean-Jacques Annaud.

culture@mauguio-carnon.com +33 4 67 29 65 35

Une reconstitution heure par heure de l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Salle Rosa Parks à Carnon

4€ – pas de réservation, billetterie sur place par Cinéplan

Durée : 1h50

Renseignements :

Service Culture, Traditions et Patrimoine au 04 67 29 65 35

dernière mise à jour : 2022-04-26 par