MARDI CINÉMA : LE TOURBILLON DE LA VIE Mauguio OT MAUGUIO-CARNON Mauguio Catégories d’Évènement: Hérault

Mauguio

MARDI CINÉMA : LE TOURBILLON DE LA VIE, 28 février 2023, Mauguio OT MAUGUIO-CARNON Mauguio. MARDI CINÉMA : LE TOURBILLON DE LA VIE Boulevard Anterrieu Mauguio Hérault

2023-02-28 – 2023-02-28 Mauguio

Hérault Mauguio EUR 4 Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ? Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être… Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ? Mardi 28 février à 20h

Tarif : 4€ – pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée : 2h01 Théâtre Bassaget

Boulevard Anterrieu

34130 Mauguio ___________ INFORMATIONS

Service culture, traditions et patrimoine

Tél : 04 67 29 65 35

E-mail : culture@mauguio-carnon.com Une ode à la vie qui va vous frapper en plein cœur ! culture@mauguio-carnon.com +33 4 67 29 65 35 Mauguio

dernière mise à jour : 2023-02-25 par OT MAUGUIO-CARNON

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Mauguio Autres Lieu Mauguio Adresse Boulevard Anterrieu Mauguio Hérault OT MAUGUIO-CARNON Ville Mauguio OT MAUGUIO-CARNON Mauguio lieuville Mauguio Departement Hérault

Mauguio Mauguio OT MAUGUIO-CARNON Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio ot mauguio-carnon mauguio/

MARDI CINÉMA : LE TOURBILLON DE LA VIE 2023-02-28 was last modified: by MARDI CINÉMA : LE TOURBILLON DE LA VIE Mauguio 28 février 2023 Boulevard Anterrieu Mauguio Hérault Hérault Mauguio OT MAUGUIO-CARNON

Mauguio OT MAUGUIO-CARNON Mauguio Hérault