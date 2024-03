MARDI CINEMA LA TRESSE Mauguio, mardi 26 mars 2024.

D’après le best-seller aux 5 millions de lecteurs

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école.

Italie. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée.

Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est malade.

Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier.

Réalisateur Laetitia Colombani

Avec Mia Maelzer, Fotinì Peluso, Kim Raver

Genre Comédie, Comédie dramatique, Drame

Mardi 26 mars à 20h

Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée 1h59 .

Place Anterrieu

Mauguio 34130 Hérault Occitanie culture@mauguio-carnon.com

