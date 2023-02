MARDI CINÉMA : DIVERTIMENTO Mauguio Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Parce que son rêve de diriger un orchestre était plus fort que tout… À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa soeur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento. Mardi 14 mars à 20h

Tarif : 4€ – pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée : 1h50 Salle Rosa Parks

Avenue des Comtes de Melgueil

Carnon Plage

34130 Mauguio

___________ INFORMATIONS

Service culture, traditions et patrimoine

Tél : 04 67 29 65 35

E-mail : culture@mauguio-carnon.com Rendez-vous salle Rosa Parks pour la projection du film DIVERTIMENTO ! Mauguio

