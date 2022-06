Mardi Ciné Radôme – La Guerre des Boutons Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: 22560

Mardi Ciné Radôme – La Guerre des Boutons, 9 août 2022 21:30, Pleumeur-Bodou. À partir de 21h30 – Gratuit – Sur réservation

Projection de La Guerre des Boutons (1h30), réalisé par Yves Robert. Synopsis : Les enfants des villages de Longeverne et de Velrans se querellent traditionnellement chaque année à partir de la rentrée des classes. Seulement cette année, Lebrac et ses camarades ont l’idée d’arracher les boutons de leurs adversaires afin que ces derniers se fassent punir par leurs parents. S’ensuit une série de péripéties ou les deux camps s’affronteront pour leurs boutons. À la tombée du jour, le Radôme accroche les derniers rayons du soleil… L’obscurité s’installe peu à peu… Le silence se fait… Et… Action ! L’esplanade s’emballe ! Aventures, rires, pleurs, peurs et bonheur ! Vibrez au rythme des péripéties et émotions des personnages le temps d’une séance de cinéma en plein air ! Venez vivre, ou revivre, sous un ciel d’été étoilé, des classiques du 7e art sortis en 1962, clin d’œil à l’anniversaire du Radôme, lors de soirées conviviales qui resteront, à coup sûr, une expérience inoubliable.

Détails Heure : 21:30 - 23:00 Catégories d’évènement: 22560, Pleumeur-Bodou Site : https://www.cite-telecoms.com/ Autres Lieu Cité des Télécoms Adresse Parc du Radôme Ville Pleumeur-Bodou Tarif Gratuit Departement Côtes d'Armor

