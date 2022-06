Mardi Ciné Radôme – Docteur No Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: 22560

Pleumeur-Bodou

Mardi Ciné Radôme – Docteur No, 16 août 2022 21:30, Pleumeur-Bodou. À partir de 21h30 – Gratuit – Sur réservation

Projection de Docteur No (1h45), réalisé par Terence Young. Synopsis : Suite à la disparition de deux espions britanniques en Jamaïque, l’agent spécial 007 y est envoyé pour enquêter. Il devra affronter le Spectre, une organisation cherchant à dominer le monde et personnifiée par le Dr No. À la tombée du jour, le Radôme accroche les derniers rayons du soleil… L’obscurité s’installe peu à peu… Le silence se fait… Et… Action ! L’esplanade s’emballe ! Aventures, rires, pleurs, peurs et bonheur ! Vibrez au rythme des péripéties et émotions des personnages le temps d’une séance de cinéma en plein air ! Venez vivre, ou revivre, sous un ciel d’été étoilé, un classique du 7e art sorti en 1962, clin d’œil à l’anniversaire du Radôme, lors d’une soirée conviviale qui restera, à coup sûr, une expérience inoubliable.

Détails Heure : 21:30 - 23:30 Catégories d’évènement: 22560, Pleumeur-Bodou Site : https://www.cite-telecoms.com/ Autres Lieu Cité des Télécoms Adresse Parc du Radôme Ville Pleumeur-Bodou Organisateur Cité des Télécoms Tarif Gratuit Departement Côtes d'Armor

