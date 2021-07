Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Mayenne, Meslay-du-Maine MARDI À THÈME : LA DISTIBUTION D’EAU POTABLE Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

MARDI À THÈME : LA DISTIBUTION D’EAU POTABLE Meslay-du-Maine, 24 août 2021-24 août 2021, Meslay-du-Maine. MARDI À THÈME : LA DISTIBUTION D’EAU POTABLE 2021-08-24 – 2021-08-24 Office de tourisme 1, voie de la Guiternière

Meslay-du-Maine Mayenne Meslay-du-Maine D’où vient l’eau du robinet ? Quels moyens sont mis en œuvre pour sa production ? Comment est assurer sa distribution ?

Pour répondre à ces questions, l’office de tourisme du Pays de Meslay-Grez vous propose de découvrir le cycle de production d’eau potable avec le service eau et assainissement du Pays de Meslay-Grez. Rendez-vous à l’office de tourisme, 1 voie de la Guiternière à Meslay-du-Maine Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme du Pays de Meslay-Grez au 02 43 64 29 00 – o.tourisme@paysmeslaygrez.fr Durant tout l’été, l’office de tourisme du pays de Meslay-Grez vous propose de découvrir les richesses de son territoire. Le mardi 24 août : découverte de la distribution d’eau potable. o.tourisme@paysmeslaygrez.fr +33 2 43 64 29 00 http://paysmeslaygrez.fr/ D’où vient l’eau du robinet ? Quels moyens sont mis en œuvre pour sa production ? Comment est assurer sa distribution ?

