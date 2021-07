Villenave-d'Ornon ALSH La Fontaine Gironde, Villenave d'Ornon Mardi 27 Juillet 2021 ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon

Mardi 27 Juillet 2021 ALSH La Fontaine, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Villenave-d'Ornon. Mardi 27 Juillet 2021

ALSH La Fontaine, le mardi 27 juillet à 07:30

**MATIN** ——— ### **Sortie à la ferme urbaine des iris à Lormont** ### _**Départ : 9h30**_ ### _**Retour : 12h00**_ **Après – Midi** —————- ### _Groupe Moyenne Section_ Fabrication de masques d’aztèque / Jeu : » le soleil maya » ### _Groupe Grande Section_ Grand jeu : » Mayas vs Conquistador » Pour la sortie à la ferme urbaine, veuillez munir vos enfants d’un sac à dos avec une bouteille d’eau,casquette et des affaires rechanges. Merci. ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T07:30:00 2021-07-27T18:30:00

Détails Autres Lieu ALSH La Fontaine Adresse Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon