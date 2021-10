Mardi 26 Octobre : Raphaël Faÿs Péniche Le Marcounet, 26 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 26 au 28 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi de 20h à 23h

payant

20h – 15€ prévente obligatoire Aujourd’hui, jazz et flamenco sont intimement liés dans les créations de Raphaël Faÿs. Ces deux musiques vivantes et en perpétuelle évolution, s’alimentent même l’une l’autre

20h – 15€ prévente obligatoire

Aujourd’hui, jazz et flamenco sont intimement liés dans les créations de Raphaël Faÿs. Ces deux musiques vivantes et en perpétuelle évolution, s’alimentent même l’une l’autre. « Le jazz a influencé le flamenco et l’a modernisé » avance l’artiste qui n’imagine pas abandonner un style pour l’autre. Il a créé son propre univers, sa propre identité musicale, son propre son… Le monde gitan et sauvage du jazz à la Django côtoie celui du flamenco andalou, fier et puissant,dans un spectacle, entouré de ses musiciens.

Une liberté – encore et toujours- sur laquelle il est intraitable, même si les deux genres sont souvent cloisonnés. « Je suis guitariste tout court » martèle-t-il, s’affichant en marge des modes et des conventions, quitte à dérouter les puristes des deux milieux, mais à convaincre tous ceux qui ont la bonne idée de venir le découvrir.

http://www.raphaelfays.com/

Concerts -> Jazz

Péniche Le Marcounet 4 quai de l’Hôtel de Ville Paris 75004

7 : Pont Marie (220m) 7 : Sully – Morland (220m)



Contact : http://www.raphaelfays.com/

Concerts -> Jazz

Date complète :

2021-10-26T20:00:00+02:00_2021-10-26T23:00:00+02:00;2021-10-27T20:00:00+02:00_2021-10-27T23:00:00+02:00;2021-10-28T20:00:00+02:00_2021-10-28T23:00:00+02:00

x