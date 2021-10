Villenave-d'Ornon ecole aimé cesaire Gironde, Villenave d'Ornon Mardi 26 octobre ecole aimé cesaire Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Mardi 26 octobre ecole aimé cesaire, 26 octobre 2021, Villenave-d'Ornon. Mardi 26 octobre

ecole aimé cesaire, le mardi 26 octobre à 07:30

MATIN —– ### _**Balade dans les bois de Mandavit**_ ### “À la recherche du Lapin” ### Départ 9h15 ### Retour 12h ### (Mettre des baskets ou des bottes à vos enfants) APRES MIDI ———- ### _**Groupe Curie :**_ * Cache cache objet * Création de ballon relaxant ### _**Groupe Cesaire:**_ * jeu de l’écureuil en cage * confection d’araignée Programme d’animation Accueil de Loisirs Maternel Aimé Césaire Thématique : Max et les Maximonstres ecole aimé cesaire rue francoise dolto villenave d’ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T07:30:00 2021-10-26T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu ecole aimé cesaire Adresse rue francoise dolto villenave d'ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville ecole aimé cesaire Villenave-d'Ornon