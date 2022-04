Mardi 26 avril (après-midi) Maison pour tous Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Mardi 26 avril (après-midi) Maison pour tous, 26 avril 2022, Villenave-d'Ornon. Mardi 26 avril (après-midi)

Maison pour tous, le mardi 26 avril à 14:00

Gilles sera présent toute l’après-midi pour vous apprendre à graffer ou vous perfectionner !!! Vous pourrez réaliser une oeuvre afin de mettre en lumière la MPT pour le Pass Quartiers !!! Jeux traditionnels

Inscription annuelle

Graff et jeux traditionnels Maison pour tous 12 rue du commandant Charcot, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Chambéry Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Maison pour tous Adresse 12 rue du commandant Charcot, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Maison pour tous Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Maison pour tous Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Mardi 26 avril (après-midi) Maison pour tous 2022-04-26 was last modified: by Mardi 26 avril (après-midi) Maison pour tous Maison pour tous 26 avril 2022 Maison pour tous Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde