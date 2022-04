Mardi 26 avril 2022 ALSH Jules-Verne Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Groupe CP-CE1: ————– ### Matin: Décoration du poulailler Lapin de Pâques Attrape Lapin Bataille d’oeufs ### Après-midi: Carte magique Epervier de Pâques Mets ton béret Petits monstres Groupe CE2 et plus: ——————- ### Matin: Piscine Queue du lapin Poules de Pâques ### Après-midi: Grand jeu: Lapins contre chasseurs Vacances de Pâques ALSH Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

