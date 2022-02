Mardi 22 février 2022 ALSH espace d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Mardi 22 février 2022 ALSH espace d’Ornon, 22 février 2022, Villenave-d'Ornon. Mardi 22 février 2022

ALSH espace d’Ornon, le mardi 22 février à 07:30

Planning pour les CP / CE1 ————————– ### Matin Argile Peinture Ludothèque ### Après-midi Fresque murale Jeux de ballons Planning pour les CE2 et plus —————————– ### Matin L’Assemblée des Vilains Rollers Dessine ton nom ### Après-midi Jeu musical Dessine ton personnage Arbre généalogique Street Art ALSH espace d’Ornon complexe sportif de la piscine, Route de Léognan, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T07:30:00 2022-02-22T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu ALSH espace d'Ornon Adresse complexe sportif de la piscine, Route de Léognan, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville ALSH espace d'Ornon Villenave-d'Ornon Departement Gironde

ALSH espace d'Ornon Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Mardi 22 février 2022 ALSH espace d’Ornon 2022-02-22 was last modified: by Mardi 22 février 2022 ALSH espace d’Ornon ALSH espace d'Ornon 22 février 2022 ALSH espace d'Ornon Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde