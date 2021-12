Villenave-d'Ornon ALSH La Fontaine Gironde, Villenave d'Ornon Mardi 21 Décembre 2021 ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Mardi 21 Décembre 2021 ALSH La Fontaine, 21 décembre 2021, Villenave-d'Ornon. Mardi 21 Décembre 2021

ALSH La Fontaine, le mardi 21 décembre à 07:30

MATIN —– ### Groupe PS * Réalisation d’une carte de lutin * Jeu: ” Fanny et les petits lutins ” ### Groupe MS * Initiation au traineau du Père Noël 1/2 * Jeu de société : ” le pictionary de Noël ” ### Groupes GS * Le parcours du Père du Noël * Décoration de pains d’épices APRES-MIDI ———- ### Groupe MS * Création de Père Noël en assiette * Initiation au traineau du Père Noël 2/2 ### Groupe GS • Réalisation de cartes de voeux • Jeu : ” le lutin déménageur ”

Veuillez fournir une gourde nominatives à vos enfants ainsi que des chaussons et des vêtements de rechanges nominatifs. Nous avons également besoin de mouchoirs et de lingettes. Merci

L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs de Jean de la fontaine souhaite emmener vos enfants à la recherche de la clef de l’atelier du Père Noël perdu par un lutin maladroit… ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T07:30:00 2021-12-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu ALSH La Fontaine Adresse Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon