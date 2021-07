Villenave-d'Ornon ALSH La Fontaine Gironde, Villenave d'Ornon Mardi 20 Juillet 2021 ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon

**Matin** ——— ### Groupe Petite section Création de bracelets egyptiens / Jeu : » esquive le crocodile » ### Groupe Moyenne section Jeu : » Parcours sur le nil » / Créé ta momie ### Groupe Grande section Création des amulettes / Jeu : » le saut de haies » **Après- midi** ————— ### Groupe moyenne section Jeu : Seth vs Orus / Jeu de société : » tordu de rire » ### Groupe grande section Jeu des pyramides / Fabrication de couronne égyptienne Pour cette nouvelle semaine, vos enfants vont devenir d’apprentis archéologues. Ils partiront à la recherche d’un site archéologique enfouie… ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-07-20T07:30:00 2021-07-20T18:30:00

