ALSH Jules-Verne, le mardi 20 juillet à 07:30

MATIN: —— ### Groupe CP-CE1: Journée Olympique à Trigan: Epreuves individuelles: – Saut en croix – Saut en longueur – course de vitesse – course de relais Epreuves par équipes: – Tournoi de Thèque ### Groupe CE2 et plus: Boxe Golf Piscine APRES-MIDI: ———– ### Groupe CP-CE1: Journée Olympique à Trigan: Epreuves individuelles: – Saut en croix – Saut en longueur – course de vitesse – course de relais Epreuves par équipes: – Tournoi de Thèque ### Groupe CE2 et plus: Cerfs-Volants Roller Fléchettes

Les Jeux Olympiques de Verne

ALSH Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



