ALSH La Fontaine, le mardi 2 novembre à 07:30

MATIN —– ### Groupe Jean Jaurès • Création de maison de fées • Jeu des lianes ### Groupe La Fontaine • Monstres en mains • Jeu de la potion magique APRES-MIDI ———- ### Groupe Jean Jaurès • Fresque féérique • Parcours à vélos ### Groupe La Fontaine • Cache-cache objet • Fabrication de chapeau de fée

Veuillez fournir une gourde nominatives à vos enfants ainsi que des chaussons et des vêtements de rechanges nominatifs. Nous avons également besoin de mouchoirs et de lingettes. Merci

Durant cette 2ème semaine de vacances, les enfants continueront leur découverte de la forêt enchantée et aideront l’apprentie fée à devenir une vraie fée accomplie. ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T07:30:00 2021-11-02T18:30:00

