Hotel de région, le mardi 2 novembre à 12:00

Organisé dans le cadre du mois de la transmission-reprise, ce webinaire vous permettra d’être informé sur la question des démarches à effectuer une fois la promesse de vente conclue, jusqu’à la reprise effective de l’entreprise. Lucile Vallet, conseillère indépendante en gestion d’entreprise spécialisée de la transmission apportera son éclairage. Six sujets spécifiques liés à la transmission-reprise sont abordés dans le cadre de webinaires organisés chaque mardi de 12h à 12h30, à compter du 2 novembre.

Gratuit sur inscription

Webinaire organisé par la région Nouvelle Aquitaine en partenariat Lucile Vallet conseillère indépendante en gestion d’entreprise. Hotel de région 14 Rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Bruno Gironde

2021-11-02T12:00:00 2021-11-02T12:30:00

