ALSH Jules-Verne, le mardi 2 novembre à 07:30

MATIN: —— ### Groupe CP-CE1: Tag Name Graff & Tag Pour aller en Angleterre ### Groupe CE2 et plus: Pixel Art géant (DBZ) La course aux couleurs Le galet coloré APRES-MIDI: ———– ### Groupe CP-CE1: Sortie Surf Rider: A la poursuite des déchets à Hostens ### Groupe CE2 et plus: Sortie Surf Rider: A la poursuite des déchets à Hostens

Thème: Le monde des couleurs

ALSH Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T07:30:00 2021-11-02T18:30:00