ALSH Jules-Verne, le mardi 15 février à 07:30

Groupe CP-CE1: ————– ### Matin: Parcours des fluides Lampe à lave Gogogadget PRV Expérience scientifique des fluides ### Après-midi: Jeux de rôle 2.0 Cartes d’enquêteur Bataille des virus Groupe CE2 et plus: ——————- ### Matin: Nouvelle identité secrète L’entraînement de l’Inspecteur Gadget ### Après-midi: Les boîtes mystères Mon badge d’agent enquêteur Thème: Inspecteur Gadget ALSH Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2022-02-15T07:30:00 2022-02-15T18:30:00

