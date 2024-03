Mardi 04 juin 2024 Apéro Paysan de l’AMAP Tite Grange de Saint-Ouen-les-Vignes La Grange place de l’église Saint-Ouen-les-Vignes Saint-Ouen-les-Vignes, mardi 4 juin 2024.

Mardi 04 juin 2024 Apéro Paysan de l’AMAP Tite Grange de Saint-Ouen-les-Vignes L’AMAP Tite Grange vous convie à son Apéro Paysan pour rencontrer les amapien.nes et les paysan.nes, découvrir l’AMAP et son fonctionnement Mardi 4 juin, 18h30 La Grange place de l’église Saint-Ouen-les-Vignes

L’AMAP Tite Grange vous convie à son Apéro Paysan pour rencontrer les amapien.nes et les paysan.nes, découvrir l’AMAP et son fonctionnement

Vous prônez le manger-bon et souhaitez soutenir les productions bio et locales, venez nous rencontrer et découvrir ce qu’est une AMAP.

Plus d’intermédiaires entre les agriculteurs et votre assiette, venez déguster gratuitement les produits que vous pourrez commander….

La Grange place de l'église Saint-Ouen-les-Vignes Place de l'Église, 37530 Saint-Ouen-les-Vignes