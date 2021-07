Villenave-d'Ornon ALSH La Cascade Gironde, Villenave d'Ornon Mardi 03 août ALSH La Cascade Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

ALSH La Cascade, le mardi 3 août à 07:30

_**Matin :**_ * Fresque des animaux * Yoga * Poissons-pêcheurs * Fabrication de jumelles _**Après-midi :**_ * Fresque des animaux suite * Parcours d’obstacle Le safari des animaux ALSH La Cascade avenue Edouard Bourlaux, Villenave-d’Ornon Gironde

2021-08-03T07:30:00 2021-08-03T18:30:00

