MARCUS KING LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, mercredi 23 octobre 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets. Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 15/02 de 10h00 à 18h00.Marcus King a annoncé aujourd’hui la sortie de son nouvel album produit par Rick Rubin, Mood Swings, qui sortira le 5 avril via American/Republic Records. Pour soutenir ce nouvel album, Marcus King a également annoncé sa tournée 2024 en tête d’affiche en Amérique du Nord et en Europe, produite par Live Nation et FPC Live, ainsi que des dates en première partie de Chris Stapleton. Mood Swings est l’opus magnum de King, une symphonie éclectique de soul qui est à la fois intemporelle et actuelle. Puisant dans les moments les plus sombres de King, elle est devenue une lueur d’espoir pour King au moment où il l’a créée, et sera un refuge pour tous ceux qui traversent des épreuves similaires dans leur vie.Parallèlement à l’annonce de l’album, King a publié le titre Mood Swings , l’introduction parfaite à un album qui redéfinira toutes les notions perçues autour de Marcus King. La chanson brûle avec une batterie électro à combustion lente et une guitare jazzy, laissant l’espace à la voix de King pour briller. Il partage ses peurs les plus intimes tout en s’appuyant sur la force de la vulnérabilité et de l’honnêteté.Mood Swings nous emmène dans une direction sonore très différente de son catalogue considérable d’albums studio. Il combine des éléments aussi divers que la pop moderne, le R&B, le hip hop des années 80, le rock classique avec piano, ainsi que la production chaleureuse et l’instrumentation symphonique de la soul, du R&B et du jazz de l’époque classique. La chanson F*ck My Life Up Again , sortie précédemment, s’éloigne considérablement du rock de format stade, avec des cordes qui s’accentuent sur un rythme de jazz fumé, tandis que sa voix pleine d’âme clame Come f*ck my life up again, don’t deserve to live without pain (Viens n*quer ma vie encore une fois, je ne mérite pas de vivre sans douleur). Un solo de guitare joué à l’envers crée une grande confusion, compensée par une accroche inébranlable. Sur Hero , son chant croisé s’élève au-dessus de la guitare acoustique pour atteindre un crescendo flamboyant. La même émotion nue définit Delilah , où le piano mène la pop rock, et des morceaux novateurs comme Inglewood Motel (Halestorm) sont un chef-d’œuvre de R&B alternatif. L’album se termine par Cadillac , imprégné de soul symphonique psychédélique, une histoire saisissante de désirs sombres et d’idées suicidaires.Ne manquez pas l’occasion de découvrir toute l’émotion et l’énergie de Mood Swings sur les scènes du Bataclan et du Transbordeur !

Tarif : 34.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-10-23 à 20:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69