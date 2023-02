MARCUS KING DE ROMA BORGERHOUT Catégories d’Évènement: 2140

MARCUS KING

Veryshow Productions (L-R-20-9379 / L-R-20-0663) présente ce concert

MARCUS KING

Originaire de Greenville en Caroline du sud, le phénomène blues rock Marcus King sera de retour à Paris en 2023.

Compositeur, guitariste et chanteur, à seulement 26 ans, le talent éblouissant de Marcus King sonne comme une évidence. Musicien de quatrième génération, Marcus a suivi les traces de sa famille. En effet, après avoir débuté l'apprentissage de la guitare à 3 ans, il commence à jouer professionnellement à l'âge de 11 ans. Très rapidement applaudi par les médias, Marcus King est décrit par Rolling Stone comme un performeur rock électrisant.

Après le succès de « El Dorado » (son premier album sorti en 2020), il revient en août 2022 avec « Young Blood », qu'il viendra présenter le 19 mars 2023 sur la scène de l'Elysée Montmartre (Paris) !

DE ROMA BORGERHOUT
Turnhoutsebaan 286
2140

Date: 18 mars 2023, 20:00
Tarif : 26.0 à 26.0 euros

