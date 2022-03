Marcus Gad & Tribe + Yelé Metronum, 22 avril 2022, Toulouse.

Marcus Gad & Tribe + Yelé

Metronum, le vendredi 22 avril à 20:00

### Concert _Talowa productions présente : *Marcus Gad & Tribe en concert à Toulouse le vendredi 22 avril ! *Solidement ancré dans une base roots méditative aux messages conscients, le chanteur calédonien Marcus Gad nous fait voyager à travers ses influences multi-culturelles à l’aide d’une voix unique et de textes puissants._ Depuis le succès de son premier album “Chanting” en 2017, en passant par “Rhythm of Serenity” (2020) jusqu’à son dernier album avec Tamal “Brave New World” en 2021, Marcus Gad ne cesse de faire parler de lui et de ces productions pointues et audacieuses. Charismatique et fédérateur, le chanteur s’illustre depuis quelques années sur les scènes européennes, ouvrant un peu partout des espaces d’échange, de partage et de réflexion à travers des shows mémorables. A voir en live au Metronum le 22 Avril 2022, avec son band composé de musiciens venant des quatre coins du globe “Tribe” ! **YELÉ – 1ère partie** YELÉ qui signifie lumière en bambara (langue d’Afrique de l’ouest), est un trio unique et atypique sans artifice, délivrant un groove implacable. N’Goni, Didjeridoo, guitare et basse surfent sans concessions entre différents genres et proposent une musique « sang mêlé » au service d’une voix généreuse. Le chant est authentique, puissant et poétique et porte en lui de multiples héritages traditionnels afin de sublimer la richesse des musiques du monde. A découvrir en live le 22 Avril ! ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=91000598) ### ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 22 avril 2022 de 20h à 23h * Ouverture des portes : 20h

Tarif prévente : 13€ + FDL / 15 € sur place

Culture

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:00:00 2022-04-22T22:59:00