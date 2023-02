Marcus Gad & Tribe CORDO – SMA, 17 février 2023, ROMANS SUR ISERE.

Marcus Gad & Tribe CORDO – SMA. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Solidement ancré dans une base roots méditative aux messages conscients, le chanteur calédonien Marcus Gad, avec ses influences multiculturelles, sa voix unique et ses textes puissants, apporte un nouveau souffle au reggae d’aujourd’hui. Entre soul music et cultures urbaines, le reggaeman nous propose un son profond et résolument actuel. Depuis le succès de son 1er album « Chanting » en 2017, jusqu’à son dernier album avec Tamal « Brave New World » en 2021, il ne cesse de faire parler de lui avec ses productions pointues et audacieuses. Charismatique et fédérateur, il s’illustre depuis quelques années sur les scènes européennes (Ostróda Reggae Festival, Sunrise Reggae & Ska Festival…), ouvrant un peu partout des espaces d’échange, de partage et de réflexion à travers des shows mémorables ; il est accompagné de son band « Tribe » qui se compose de musiciens venant des quatre coins du globe.

CORDO – SMA ROMANS SUR ISERE QUAI SAINTE CLAIRE Drome

