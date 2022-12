MARCUS GAD & TRIBE + JASON MIST L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay, 1 avril 2023, Tremblay-en-France.

Le samedi 01 avril 2023

de 20h30 à 22h30

. payant

Tarif plein : 16 EUR Tarif réduit : 12 EUR

MARCUS GAD & TRIBE

Originaire des terres multiculturelles de la Nouvelle Calédonie, MARCUS GAD incarne un courant musical résolument spirituel, niché entre le roots méditatif et la soul, porté par une technique de chant singulière, proche de la liturgie. Son message, nourri d’une puissante transe musicale invite au voyage et à la réflexion.

Depuis le succès de son premier album « Chanting » en 2017, MARCUS GAD ne cesse de faire parler de lui et de ses productions pointues et audacieuses. Il proposait ainsi « Rhythm of Serenity » en 2020 puis s’offrait une parenthèse plus urbaine avec le projet « Brave New World » sorti en 2021 en collaboration avec le beatmaker TAMAL.

Cette année MARCUS GAD revient avec le single « Ready For Battle » qui annonce son nouvel album éponyme dont la sortie est prévue en mars 2023. Accompagné de son groupe de musiciens TRIBE, il fait un retour à un reggae plus organique tout en gardant un message fort et conscient. Ce premier extrait nous invite à mener un combat pour la planète et à se battre contre les manipulations des multinationales et des gouvernements et la manière dont ils ont pris en otage le vivant. Un morceau fort et impactant qui annonce clairement la couleur de son futur album !

Depuis 2017, Marcus Gad, accompagné de son band « Tribe », s’est fait remarquer sur les plus belles scènes de festivals européens dont Sunrise, Ostroda, Shambala, Boomtown, Foreztival… et également sur une tournée « sold out » en première partie d’Alborosie en 2019. Ses prestations lives, servies par son aura indéniable, sa voix unique et ses musiciens d’exception, sont à la fois puissants et méditatifs, invitant au voyage intérieur et à la réflexion. Une expérience sensorielle qui fédère un public toujours plus nombreux.

JASON MIST

Originaire de Nouvelle-Calédonie, auteur compositeur interprète, Jason Mist est un artiste complet qui a la particularité de jouer de la guitare slide. Ses expériences en Inde et en Australie lui ont permis de se forger et d’enrichir sa musique qui est à son image ; les yeux et les oreilles grand ouverts sur le monde. Il est guidé par des valeurs humanistes, qu’il lui tient à cœur de transmettre. Si Jason ne veut se restreindre à aucun genre musical, le son qu’il offre est résolument folk, blues, mêlé aux rythmes de son île natale.

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France

