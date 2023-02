MARCUS GAD + PREMIERE PARTIE OMEGA LIVE, 3 mars 2023, TOULON.

MARCUS GAD + PREMIERE PARTIE OMEGA LIVE. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Originaire des terres multi culturelles de la Nouvelle Calédonie, Marcus Gad incarne un courant musical résolument spirituel, niché entre le roots méditatif et la soul, porté par une technique de chant singulière, proche de la liturgie. Son message, nourri d’une puissante transe musicale, d’un son épuré et dénué de tout artifice, invite au voyage et à la réflexion. Ambassadeur culturel d’une île perdue au milieu de l’océan Pacifique où la nature et les coutumes tribales sont encore magnifiquement préservées, Marcus Gad rappelle à chacun son essence première en ces temps de crise. Plus que de la musique, son œuvre vous invite à vivre une expérience sensorielle dépaysante.

OMEGA LIVE TOULON 95 BD COMMANDANT NICOLAS Var

