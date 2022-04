Marcus et Cookiemonkey Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Calvados

Marcus et Cookiemonkey Blainville-sur-Orne, 16 avril 2022, Blainville-sur-Orne. Marcus et Cookiemonkey OMAC 8, rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne

2022-04-16 – 2022-04-16 OMAC 8, rue Roger Salengro

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne Après plusieurs années d’activité dans le hip-hop, Marcus décide en 2013 de s’entourer de musiciens pour élaborer un “Live Band” et ressentir les vibrations des instruments autour de lui.

La formule est minimaliste, les grooves sont façonnés pour habiller ses textes engagés ou festifs et l’énergie dégagée en concert n’a d’égale que l’envie inépuisable de chacun des musiciens de partager l’esprit de cette culture musicale.

Source : OMAC
contact@omac-bso.fr +33 2 31 44 70 72 https://www.sortirablainvillesurorne.fr/associations/omac/

Source : OMAC OMAC 8, rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne

