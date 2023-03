Balade fluviale : pause nature au fil de l’eau Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Baroeul

Nord

Balade fluviale : pause nature au fil de l’eau Marcq-en-Baroeul, 10 septembre 2023, Marcq-en-Barœul. Balade fluviale : pause nature au fil de l’eau Dimanche 10 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Marcq-en-Baroeul 3.5€ /2€ . Nombre de places limité. Réservations par téléphone ou email. Maximilien et son accordéon, de la Compagnie In Illo Tempore, vous invitent au voyage. Des rives du Danube à la Cordillère des Andes ; découvrez ou redécouvrez les standards des musiques populaires du monde . Balades fluviales d’une heure environ.

3 départs à 14h30, 15h 30 et 16h30

Tout public Marcq-en-Baroeul rue du quai – Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 23 »}, {« type »: « email », « value »: « relaiscanal@lillemetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T14:30:00+02:00 – 2023-09-10T15:30:00+02:00

2023-09-10T16:30:00+02:00 – 2023-09-10T17:30:00+02:00 musique balade fluviale Poil aux dents

