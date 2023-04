Sortie vélo route, 28 octobre 2023, Marcq.

Niveau facile, maximum 40km | Rendez-vous à 9h30 sur la place | Org. Jeunesse Sportive Grandpré and Co.

Marcq 08250 Ardennes Grand Est



Easy level, maximum 40km | Meeting at 9:30 am on the square | Org. Jeunesse Sportive Grandpré and Co

Nivel fácil, máximo 40 km | Encuentro a las 9h30 en la plaza | Org. Jeunesse Sportive Grandpré y Co

Leichter Schwierigkeitsgrad, maximal 40km | Treffpunkt um 9:30 Uhr auf dem Platz | Org. Jeunesse Sportive Grandpré and Co

