Rando des Marcassins Place de la Mairie, 2 juillet 2023, Marcq.

XXIIème édition – Pour les marcheurs et trailers, plusieurs parcours au choix en forêt et autour du village (sans chrono). Départs en continu de 8h à 11h. Petit ravitaillement (inclus dans les 4€ de participation), barbecue le midi..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . .

Place de la Mairie

Marcq 08250 Ardennes Grand Est



XXIIth edition – For walkers and trailers, several routes to choose from in the forest and around the village (no time limit). Continuous departures from 8am to 11am. Small refreshments (included in the 4? participation fee), barbecue at noon.

22ª edición – Para senderistas y remolones, varias rutas a elegir por el bosque y los alrededores del pueblo (sin límite de tiempo). Salidas continuas de 8h a 11h. Pequeño avituallamiento (incluido en la cuota de participación de 4€), barbacoa al mediodía.

XXII. Ausgabe – Für Wanderer und Trailrunner gibt es mehrere Strecken zur Auswahl im Wald und rund um das Dorf (ohne Zeitmessung). Ständige Starts von 8 bis 11 Uhr. Kleine Verpflegung (in der Teilnahmegebühr von 4? enthalten), Grill am Mittag.

Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme