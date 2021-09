Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Marcovaldo d’après Italo Calvino Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

**Marcovaldo** est une sorte de Charlot père de famille. Sa quête de nature lui vaudra une suite d’aventures cocasses. À la fois intrépide, peureux et gaffeur, il rate tout ce qu’il entreprend. Pour autant, il se relève toujours, toujours partant pour de nouvelles aventures. Comme un chevalier-clown, il atteint le sommet de ses rêves et plonge dans les gouffres de ses maladresses. Le jeu du comédien est intéressant car il se transforme « à vue » en différents personnages avec talent. DISTRIBUTION Théâtre du Lac (Lyon) Avec Raphaël Simonet Mise en scène Pascal Magniez Traduction Martin Rueff INFOS PRATIQUES Durée : 55 min Dès 8 ans Tarifs : 10/15€ RÉSERVATIONS 06 68 36 85 02 theatreducentre-colomiers.com Horaires ——– 20h45 > 21h45 **Détails sur le lieu**: Petit Théâtre du Centre Lieu de création et de résidence de la Cie Paradis-Eprouvette 43, rue du Centre 31770 Colomiers Petit Théâtre du Centre Lieu de création et de résidence de la Cie Paradis-Eprouvette 43, rue du Centre 31770 Colomiers Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

