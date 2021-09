Marcoussis, Forum des Associations, Balade, SoliCycle Parc des Célestins, 4 septembre 2021, Marcoussis.

Marcoussis, Forum des Associations, Balade, SoliCycle

Parc des Célestins, le samedi 4 septembre à 11:00

“**Marcoussis à Vélo**”, antenne locale de l’association francilienne [Mieux se Déplacer à Bicyclette](https://mdb-idf.org/), participera le **4 septembre** au **Forum des Associations** de **Marcoussis**. **De 11h à 18h**, en nous rendant visite au **stand n° 60** (à côté des studios Frank Zappa), vous pourrez trouver toutes les réponses à vos questions sur l’utilisation du **Vélo comme moyen de transport** ancré dans votre quotidien. Vous découvrirez également en avant-première les affiches du prochain **baromètre 2021 des villes cyclables** dont le top départ sera donné dans les jours qui suivront pour une **durée de 3 mois**. **De 11h à 15h30**, en partenariat avec l’association [SoliCycle](https://solicycle.org/), un **stand atelier** vous initiera aux **gestes élémentaires** de réglage, d’entretien et de réparation de votre Vélo (resserrer ou changer ses **freins**, régler son **dérailleur**, changer une **chambre à air**, nettoyer et graisser la **transmission**), essentiels pour **rouler en toute sécurité**. La **collecte** de vos vieux biclous, pour un **réemploi solidaire** après remise en état, sera également proposée. Enfin, **à 14h,** rendez-vous **devant le stand** pour une balade à Vélo d’environ 2h30 en deux actes : Le premier vous permettra d’apprécier les **lieux emblématiques** de l’ouest de la commune (dont le **château Jean de Montagu**, tout jeune lauréat de la [mission Bern](https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/essonne-la-tour-henri-iv-du-chateau-de-marcoussis-soutenue-par-le-loto-du-patrimoine_4755205.html)) et sera ponctué d’une **pause gourmande** à [l’AMAP de la Ronce](https://www.destination-paris-saclay.com/fr/fiche/degustation/gaec-de-la-ronce-marcoussis_TFO5521875/) avec la participation du [Triangle Vert](http://www.trianglevert.org/). Après un retour au stand, le second, pour celles et ceux dont les mollets auront encore suffisamment d’énergie, vous entrainera vers l’est (parc de **Bellejame** et **Centre National de Rugby**) par les berges de la Sallemouille. Chaque balade sera agrémentée aux endroits remarquables des **commentaires** de [l’Association Historique de Marcoussis](https://www.associationhistoriquemarcoussis.fr/ahm1/). Les demandes d’inscription sont à envoyer par mail, **avant vendredi 3 septembre 16h,** à l’adresse suivante : [**[marcoussisavelo@mdb-idf.org](mailto:marcoussisavelo@mdb-idf.org)**](mailto:marcoussisavelo@mdb-idf.org) en indiquant prénom, nom et âge du candidat participant. Le nombre de places étant limité, la clôture se fera sans préavis. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte. Ainsi que l’a rappelé le guide-programme de la journée, le parc des Célestins, si vous habitez Marcoussis, est rarement à plus de **20 minutes de marche** de chez vous et donc à **moins de 8 minutes à bicyclette**. Alors n’hésitez pas, laissez votre **voiture au garage** et **venez à Vélo** ! Face aux enjeux **climatiques** et **sanitaires**, en réponse aux nuisances des véhicules motorisés à l’encontre de l’environnement et de la santé, une **évolution** vers les **mobilités douces** est nécessaire. En particulier, le **remplacement de la voiture par le Vélo** (la plupart des trajets de moins de dix kilomètres s’y prêtent), est un **premier pas** (ou plutôt un premier coup de pédale) **facilement réalisable** pour qui veut bien **s’en donner la peine** en acceptant de **mettre de côté** la facilité.

Accès libre – Passe sanitaire demandé – pour la balade les mineurs doivent être accompagnés par un adulte

“MDB Marcoussis à Vélo” sera présent au forum des associations 2021. Balade à Vélo, collecte solidaire et atelier de réparation de Vélos animés par SoliCycle agrémenteront cette journée festive

Parc des Célestins rue Gambetta, 91460 MARCOUSSIS Marcoussis Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T11:00:00 2021-09-04T18:00:00