Répar'Acteurs engagé 20 et 21 octobre MarcoServices – informatique Langon Langon, 20 octobre 2023, Langon. Nous nous déplaçons à votre domicile, pour la récupération de vos anciens ordinateurs PC : fixe, portable, tout-en-un, écrans, !claviers et souris

Nous proposons également à l’occasion des JNR durant ces 2 jours la réparation de votre ordinateur PC avec -10% sur la main d’œuvre. MarcoServices – informatique Langon 33210 Langon Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/201864163365052 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:30:00+02:00

