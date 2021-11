Marcos Ledesma en concert Théâtre de la Violette, 9 décembre 2021, Toulouse.

Marcos Ledesma en concert

du jeudi 9 décembre au samedi 11 décembre à Théâtre de la Violette

Auteur, compositeur et interprète, Marcos Ledesma est né en 1984 à la Linea de la Concepcion, dans la province de Cadix. Ses racines andalouses, nourries du flamenco, le conduisent à jouer la guitare dès l’âge de 8 ans. Dans les années qui vont suivre, il va puiser son inspiration dans différentes sources musicales telles que la Pop, le Rock, le Reggae et va créer son propre style. Il fonde le groupe « Enkalomao » avec lequel il se produit sur scène et enregistre deux albums. En 2020, il décide de poursuivre sa carrière en solo sous son propre nom Marcos Ledesma. Son humour, ses textes corrosifs, ses qualités artistiques constituent sa force scénique et font le délice d’un public enthousiaste chaque jour plus nombreux. Venez découvrir cet artiste charismatique qui se produit en France pour la 1ère fois, et qui a choisi l’accueil chaleureux des toulousains…Bon voyage au cœur de l’Andalousie !

13€/tarif normal 11€/tarif réduit

Pour la 1ère fois en France, Marcos Ledesma, auteur, compositeur et interprète, nous vient du sud de l’Espagne. Venez découvrir cet artiste charismatique…

