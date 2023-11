Conférence Lead Campus, sustainable leadership in Africa HEC Paris – Bureau Afrique de l’Ouest et Centrale Marcory, 6 décembre 2023T 18:30, Marcory.

Conférence Lead Campus, sustainable leadership in Africa HEC Paris – Bureau Afrique de l’Ouest et Centrale Marcory Mercredi 6 décembre, 18h30

Conférence Lead Campus, sustainable leadership in Africa Mercredi 6 décembre, 18h30 1

https://www.hec.edu/fr/news-room/conference-lead-campus-sustainable-leadership-africa

Le Sport au Service du Développement Durable en Afrique : Un Engagement des Leaders Africains

Le continent africain, riche en diversité culturelle et naturelle, s’engage de plus en plus dans le développement durable. Les leaders africains reconnaissent l’importance de promouvoir des initiatives qui intègrent les dimensions sociales, économiques et environnementales. Parmi ces initiatives, le sport émerge comme un puissant vecteur de changement, capable de stimuler le développement durable à travers des programmes spécifiques.

Dans le cadre du programme Lead Campus, sustainable leadership in Africa, nous explorons le rôle du sport pour favoriser un développement durable.

Le Sport comme catalyseur du développement durable :

Le sport, en tant que phénomène transcendant les barrières culturelles, sociales et linguistiques, offre une plateforme unique pour promouvoir le développement durable en Afrique. Les leaders africains reconnaissent la capacité du sport à unir les communautés, à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir des valeurs telles que l’inclusion, l’équité et le respect.

Lead Campus, programme novateur réunit cette année 25 leaders visionnaires, chacun portant un projet à impact conçu pour résoudre des problèmes majeurs en Afrique.

Plus de 12 nationalités sont réunis cette année, les participants proviennent de divers secteurs d’activités allant de l’énergie propre à l’éducation, en passant par l’agriculture durable, la santé, le sport et bien d’autres secteurs stratégiques. Leur détermination à faire la différence est un témoignage vivant de la diversité et de la richesse des talents du continent.

Ce programme dédié aux leaders africains intègre notamment le sport comme outil principal pour atteindre des objectifs de développement durable. Les différentes facettes du sport, qu’il s’agisse du football, du basketball, de l’athlétisme ou d’autres disciplines, sont de plus en plus exploitées pour promouvoir des initiatives telles que l’éducation, la santé, l’égalité des genres et la protection de l’environnement.

Venez échanger avec l’équipe pédagogique du programme ainsi que des acteurs du monde du sport :

François Albert AMICHIA, président du COCAN, Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN) 2023.

Stephane KONATE, ancien capitaine de l’équipe nationale de basket Ivoirienne, fondateur d’un camp de formation pour les jeunes à Korhogo, soutenu par la fondation Orange.

Marie-Josée TA LOU, athlète ivoirienne, spécialiste des épreuves de sprint, vice-championne du monde sur 100 m et 200 m à Londres en 2017.

Issouf BAMBA, président de l’association des clubs de football de Cote d’Ivoire et ancien président de la fédération ivoirienne d’athlétisme.

Steve FAYOMI, Senior Manager Orange CI

HEC Paris – Bureau Afrique de l’Ouest et Centrale CGECI, Abidjan, Côte d’Ivoire Zone 4 Marcory