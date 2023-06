Cap Europe Marçon Marçon, 9 juillet 2023, Marçon.

Le centre social rural de Lucé est labellisé qualité accueil par le corps européen de solidarité jusqu’en 2027. Il a ainsi pu accueillir au sein de son équipe « jeunesse », un premier volontaire européen en la personne de Jhosep FAJARDO, depuis le 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 juillet 2023. Au cours de l’année scolaire, avec lui, le centre social a pu mener des actions pour sensibiliser la jeunesse à l’interculturalité, à l’ Europe. Il est également intervenu toute l’année au collège sur la pause méridienne ainsi qu’en classe auprès des 3èmes. Les autres volontaires du département sont venus ponctuellement environ tous les 2 mois animer des temps autour du thème de l’Europe à ses côtés.

Pour aller plus loin sur le thème de l’Europe et de l’interculturalité, il nous a semblé opportun de construire une colo apprenante avec les volontaires européens présents en Sarthe.

Hébergés sous tente à la base de loisirs de Marçon (72) en gestion libre, 16 préados et adolescent(e)s âgés de 11 à 17 ans pourront partir à la découverte de l’Europe en participant à des jeux, cuisinant des plats de différents pays, en pratiquant tout un panel d’activités telles que du paddle, du tir à l’arc, du mini golf et toutes les propositions des animateurs et des volontaires.

Aussi, la mixité de l’équipe pédagogique, composée d’animateurs vacataires et de volontaires italien, allemand et colombien favorisera la mise en place d’une pédagogie partagée et nourrie par différentes approches.

