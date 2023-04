Marché de Marcollin Marcollin Catégories d’Évènement: Isère

Marcollin

Marché de Marcollin, 1 janvier 2023, Marcollin. Présence d’un maraicher, d’un charcutier, d’un poissonnier et d’un fleuriste exceptionnellement pour la toussaint..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . . Marcollin 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Presence of a market gardener, a pork butcher, a fishmonger and a florist exceptionally for All Saints’ Day. Un hortelano, un carnicero, un pescadero y un florista estarán presentes, excepcionalmente para el día de Todos los Santos. Anwesenheit eines Gemüsehändlers, eines Metzgers, eines Fischhändlers und eines Blumenhändlers ausnahmsweise zu Allerheiligen. Mise à jour le 2022-04-15 par Office de Tourisme Terres de Berlioz

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Marcollin Autres Adresse Ville Marcollin Departement Isère Lieu Ville Marcollin

Marcollin Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcollin/

Marché de Marcollin 2023-01-01 was last modified: by Marché de Marcollin 1 janvier 2023 Marcollin

Marcollin Isère